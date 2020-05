FPÖ-Chef Strache will zurück zum Schilling

Josef Pröll

Jörg Haider

Die Hypo war eine ausgelagerte Bank, Haider hat ja gar kein Recht gehabt, hineinzuregieren.

Haider hat hineinregiert, und das Land Kärnten hat Haftungen in Milliardenhöhe für die Hypo übernommen.

Die sind aber unter einer rot-schwarzen Regierung, zugegeben mit Zustimmung der FPÖ übernommen worden.( Haider übernahm Landeshaftungen von ca. 24 Milliarden Euro.Anm.d. Red) Diese Haftungen wären aber nie schlagend geworden, als die Hypo an die Bayerische Landesbank verkauft wurde. Es wird noch aufzuklären sein, wer die Verantwortung trägt, dass diese Haftungen wieder zur Gänze auf Österreich lasten. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass deswegen der frühere Finanzminister Pröll vor der Staatsanwaltschaft aussagen musste. ( Pröll und Staatssekretär Schieder sagten vor Kurzem vor Gericht als Zeugen im Zuge eines Verfahrens um die Hypo aus. Anm. d. Red.)

Mit welchem Wahlziel gehen Sie jetzt tatsächlich in die Na­tionalratswahl im Herbst?

Wir wollen die Wahl zu einer Volksabstimmung über die Zukunft Österreichs in Europa machen: Wir sagen, der Euro ist gescheitert. Wir müssen über die Rückkehr zu nationalen Währungen diskutieren, ob das jetzt Schilling heißt oder Nord-Euro, ist sekundär.

Soll beispielsweise Frankreich beim Nord-Euro mit dabei sein?

In Frankreich gibt es eine starke Bewegung, die zum Franc zurück will, in Deutschland eine, die zur D-Mark zurück will. Und wir werden offen gesprochen über eine Rückkehr zum Schilling reden müssen. Der Schilling hatte noch Wert, genauso wie ihn der Schweizer Franken heute noch hat. Das gegenwärtige EU-Regime treibt auch Österreich Richtung Staatskonkurs.

Wenn Österreich konkursreif wäre, wie Sie sagen, warum zahlen wir derzeit mit 1,5 Prozent die niedrigsten Zinsen für unsere Staatsschulden?

Weil wir heute noch mit der Budgetlüge leben, indem wir viele Staatsschulden ausgelagert haben.

Das wissen auch unser Kreditgeber. Warum geben sie uns dennoch so günstige Zinsen wie noch nie?

Das wird nach der Nationalratswahl schlagartig anders, wenn wir auf Druck der EU die ausgelagerten Schulden für die ÖBB und die Asfinag deklarieren müssen. Natürlich werden auch die Milliarden, für die wir im Rahmen der Euro-Rettung haften, mit einberechnet werden.

Wenn Sie Ihr Schreckensszenario ernst nehmen, dann müssen Sie bald den Austritt Österreichs aus dem Euro und schlussendlich auch aus der EU fordern?

Wenn diese zentralistischen bürokratischen Herrschaftstendenzen weiter zunehmen, dann werden wir den Ausstieg aus der EU und dem Euro verlangen. Ich will ein reformiertes Europa, der Nationalstaaten mit unterschiedlichen nationalen Währungen.

Stronach will beim Euro mit anderen Worten dasselbe. Er fischt so in Ihrem Wählerteich – und kann auf seine Erfahrung als Unternehmer verweisen.

Ich habe als einziger Parteiobmann erfolgreich ein mittelständisches Unternehmen geführt. Ich bin nicht so wie der Herr Stronach ein Milliardär, der es sich bei den Steuern richtet. Ich kenne die Probleme der kleinen und mittleren Betriebe, die für 85 Prozent der Arbeitsplätze im Land Sorge tragen.