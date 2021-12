Finanzminister Brunner: "Ich bin kein Showman"

Gestatten Sie vier persönliche Fragen zum Schluss: Interessieren Sie sich für Kryptowährungen, besitzen Sie Aktien?

Ja, ich interessiere mich für Kryptowährungen, besitze aber keine – eben so wenig wie Aktien. Ich habe vor vier Jahren ein Haus saniert, darin fließt mein Geld.

Werden Sie also weiter zwischen Wien und Bregenz pendeln?

Ich muss erst noch mit meiner Frau besprechen, wie wir das in Zukunft handhaben werden. Aber ich bin sicher kein Finanzminister, der nur in seinem Büro in Wien sitzt. Ich will viel in den Bundesländern unterwegs sein.