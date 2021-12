Neues Krisenszenario: Kommt das Schreckgespenst der 1970er-Jahre wieder?

Warum ist das so? Das Kunstwort „Stagflation“ beschreibt zunächst die höchst unangenehme Kombination aus einer wirtschaftlichen Flaute („Stagnation“) bei einem gleichzeitig steigenden allgemeinen Preisniveau („Inflation“).Das weckt bei historisch bewanderten Kommentatoren Erinnerungen an die 1970er-Jahre. Denn das aktuell vor allem in Deutschland von Ökonomen befürchtete Phänomen trat zuletzt vor rund 50 Jahren im Zuge der damaligen Ölkrise auf.