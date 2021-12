40 Prozent schützen ihr Geld nicht vor der Inflation

Hinsichtlich der Höhe der durchschnittlichen Veranlagung zeigt sich ein Rückgang von 16% gegenüber dem Vorjahr von durchschnittlich rund 5.800 Euro auf 4.900 Euro. Jeder fünfte Österreicher plant in den nächsten zwölf Monaten keinerlei Geldanlagen.



Während die Inflation auch hierzulande weiter steigt, wollen lediglich zwei von fünf Österreicher ihr Geld vor ebendieser schützen. Gerade in der Altersgruppe 50+ sinkt die Anzahl derer, die der Geldentwertung entgegenwirken wollen, weiter auf 31%, während in der Gruppe der 30-49-Jährigen bereits 44% und in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren sogar 55%, den Schutz ihres Geldes priorisieren.

Höchster Wert

"Die Inflation, die in Österreich mit 3,7 Prozent auf ihren höchsten Wert seit 13 Jahren gestiegen ist, reduziert nicht nur die Kaufkraft eines angesparten Vermögens, sondern auch die Altersvorsorge. Durch die Nullzins-Politik der EZB und den steigenden Preisen, verlieren die Österreicher Milliarden am Sparbuch. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Finanzen und Vorsorge intensiv auseinanderzusetzen. Das ist eine wertvolle Investition in die Zukunft“, so Erste-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller zur aktuellen Situation.