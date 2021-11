Droht ein Aktien-Crash? Welche Aktien Star-Investor Burry noch hält

Lockheed Martin

Die Aktien des amerikanischen Rüstungs- und Technologiekonzerns gelten ebenfalls als defensive Titel mit konjunkturunabhängigem Geschäftsmodell: Lockheed Martin stellt unter anderem Kampfhubschrauber, Radarsysteme und Kriegsschiffe für das US-Militär her. Burry kaufte im dritten Quartal Anteile im Wert von zehn Millionen Dollar.

Now

Now ist ein Vertriebsunternehmen für den Energie- und Industriesektor, das weltweit in 80 Ländern unter anderem Ölbohrgeräte verkauft, wartet und repariert. Unter der Plattform „Digital Now“ bietet das Unternehmen zudem Technologien in den Bereichen E-Commerce, Datenmanagement und Lieferkettenoptimierung an. Burry bewies mit seinem Einstieg im dritten Quartal ein gutes Timing: Der Konzern hat zuletzt stark von der Rally am Energiemarkt profitiert. Mehrere Analysten erhöhten ihre Gewinnschätzungen, die Aktie zog seit Anfang Oktober um fast 30 Prozent an.