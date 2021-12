Börse Wien: Kurz ist null Thema - etwas anderes treibt die Anleger um

Nach wie vor herrscht sowohl bezüglich des Krankheitsverlaufs bei Omikron als auch bezüglich der Wirksamkeit der jetzigen Impfstoffe und möglicher neuer Einschränkungen für Unternehmen große Unsicherheit. Und bekanntermaßen fürchtet die Börse nichts mehr als Unsicherheit.

Dazu gesellen sich neu aufkeimende Inflationsängste. Die Erzeugerpreise in der Eurozone sind im Oktober zum Vorjahresmonat um 21,9 Prozent nach oben geschnellt.

Das ist die höchste Rate seit Beginn der Währungsunion im Jahr 1999. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 19,0 Prozent gerechnet.

Besonders deutlich verteuerte sich abermals Energie mit einem Plus von 62,5 Prozent. Die Erzeugerpreise gelten als wichtiger Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise.

Anleger müssen nun auch in den kommenden Tagen mit einem äußerst volatilen, also schwankungsfreudigen Handelsverlauf an den Börsen rechnen. Dabei dürfte die Omikron-Nachrichtenlage maßgeblich die Kursrichtung bestimmen.