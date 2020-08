Favoritin im Rennen um Sektionschef-Posten: "Gegenpol" zu Pilnacek

Neuer Sektionschef auch im Finanzministerium

Auch eine zweite, wichtige Schaltstelle der Republik ist zur Zeit vakant: die Budgetsektion im Finanzministerium.

Von 1997 bis 2014 wurde sie von Gerhard Steger, einem teils gefürchteten Beamten, der alle Winkel des Staatshaushalts kannte, geleitet. Steger warf unter Finanzminister Michael Spindelegger das Handtuch und wechselte überraschend in den Rechnungshof, wo er allerdings im Rennen um den Präsidentenjob gegen Margit Kraker unterlag.

Finanzminister Hans Jörg Schelling beförderte erstmals eine Frau an die Spitze der Budgetsektion: Helga Berger wechselte 2014 vom Rechnungshof ins Finanzministerium. Nunmehr befördert Türkis-Grün Berger zur österreichischen Vertreterin im Europäischen Rechnungshof nach Luxemburg.

Überraschend kommt das nicht – von Beginn an war Berger von Ablösegerüchten begleitet. So war sie 2018 bei der Erstellung des Doppelbudgets unter Türkis-Blau angeblich von einflussreichen Kabinettsleuten beiseitegeschoben worden.

Einer dieser mächtigen Aufsteiger im Finanzministerium ist Bergers vormaliger Stellvertreter in der Budgetsektion, Dietmar Schuster. Der Jurist aus der Steiermark war nicht nur mit verschiedenen Dienststellen im Finanzministerium betraut, sondern auch in türkisen Ministerkabinetten tätig und ist seit dem Abgang von Thomas Schmid zum Generalsekretär aufgestiegen. Schuster gilt als ein Mastermind hinter der Kassenzusammenlegung unter Türkis-Blau und wird in manchen Sozialpartnerkreisen – auch schwarzen – kritisch gesehen.

Laut Regierungsinsidern stehe Schusters Beförderung zum mächtigen Budgetsektionschef unmittelbar bevor.