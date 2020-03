Neuer Pakt mit Türkei "sonst werden wir Pogrome gegen Flüchtlinge haben"

Der Migrationsforscher Gerald Knaus, er war einer der Väter des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei von 2016, appelliert einmal mehr an die EU-27, so rasch wie möglich ein neues Abkommen mit der Türkei zu schließen. Andernfalls wird eine neue Migrationswelle vor allem syrischer Flüchtlinge nicht aufzuhalten sein.

Worum geht es: Griechenland hat angesichts des massiven Andrangs von Flüchtlingen nach der türkischen Grenzöffnung die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die Türkei hindert seit dem Wochenende Flüchtlinge nicht mehr daran, von ihrem Territorium aus in die EU zu gelangen.

Flüchtlinge an eine geschlossene Grenze zu bringen, sei natürlich ein zynisches Spiel, so Knaus im Ö1-Morgenjournal. „Gleichzeitig macht die Türkei nur das, was andere Regierungen in der EU in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht, nämlich Bilder zu schaffen, um damit politisch etwas zu erreichen.“

Die Türkei wolle damit erreichen, dass, dass die europäische Unterstützung für dreieinhalb Millionen Syrer in der Türkei weitergeht.

Diese Hilfe sei für vier Jahre angelegt gewesen. Das Geld werde zwar noch ausbezahlt, aber keine neuen Projekte mehr begonnen. Derweil wachse aber die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei, gleichzeitig drohe die nächste große Flüchtlingswelle aus den syrischen Kriegsgebieten, erklärt der Migrationsforscher. Und in dieser Situation habe die Europäische Union extrem verantwortungslos reagiert, da sie in den letzten Monaten kein klares Signal gegeben habe, dass man die Flüchtlinge, die in der Türkei geblieben sind, weiter unterstützen werde.

„Und das rächt sich jetzt. Jetzt herrscht Panik in Griechenland und in der Türkei, und wenige Tage, nach dem Aufkündigen, dem Ende dieses Flüchtlingsabkommens, merken wir, wir brauchen dringend wieder so ein Abkommen, denn die Alternative ist Chaos.“