Innenminister: "Drei Sicherheitsnetze" bei Eskalation an den EU-Grenzen

Und drittens: "Im Notfall sind wir auch bereit, unsere Grenzen eigenständig zu schützen." Österreich habe die Lehren aus 2015 gezogen, betont Nehammer: "Es steht mehr Personal mit besserer Ausbildung und Ausrüstung zur Verfügung, die auf die Herausforderungen im Grenzschutz vorbereitet sind.“

Grenzen hochfahren?

Wie das konkret aussehen soll – da lässt sich der Minister auf KURIER-Nachfrage nicht in die Karten schauen. Allerdings: "Wenn Menschen versuchen, gewaltsam die Grenze zu überwinden, dann greift das Gesetz, dann werden sie aufgehalten", erklärte Nehammer in der ZiB2.

Denkbar wäre etwa, dass das Grenzmanagement am Brenner in Tirol, in Spielfeld in der Steiermark oder beim Karawankentunnel in Kärnten hochgefahren wird. In Spielfeld wurden 2016 ja Zeltlager und Container errichtet, um bei einem Ansturm für einen geregelten Ablauf zu sorgen.

Im Burgenland werden die Grenzen zu Ungarn schon seit Längerem kontrolliert, die Polizei wird vom Bundesheer dabei unterstützt.

Die Soldaten dürfen aber nicht selbstständig Personen und Fahrzeuge kontrollieren – dazu bräuchte es einen Erlass, kritisiert FPÖ-Klubchef und Ex-Innenminister Herbert Kickl. Österreich müsse für den Ernst- bzw. Verteidigungsfall vorbereitet sein.

Seinen Nachfolger qualifiziert Kickl als "Lage-Beobachter“ ab. "Für eine eigenständige Migranten-Abwehr an den österreichischen Grenzen fehlt ihm jeder Plan", sagt er über Nehammer.

"Menschen als Spielball der Politik"

Für die Grünen haben indes "humanitäre Hilfe“ und eine "europäische Friedensinitiative" oberste Priorität, so Europasprecher Michel Reimon: "Es sind einfache Menschen, darunter sehr viele Kinder und ihre Eltern, die an den türkischen Grenzen als Spielball der Politik missbraucht werden."