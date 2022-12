Ex-Kanzler Kurz über Schmid: „Was er sagt, ist nicht die Bibel“

Fehlverhalten zugegeben?

Kurz schildert weiters, dass er der Meinung sei, dass Schmid, wenn er sich etwas zuschulden kommen lassen habe, „dies auch zugeben sollte“. „Hätte es das Fehlverhalten von MMag. Schmid nicht gegeben, dann hätten Sie wahrscheinlich auch keinen Grund gesehen, mich zu beschuldigen“, sagt Kurz zu den zwei Oberstaatsanwälten.

Kurz meint, dass Schmid in dem mitgeschnittenen Telefonat ein Fehlverhalten zugegeben habe. Deshalb sei es eine richtige Entscheidung gewesen, so der Ex-Kanzler, das Gespräch aufzuzeichnen. Kurze empfindet es auch als „lebensnahe“, dass jemand wie Schmid, „dem zahlreiche Straftaten vorgeworfen werden, jetzt versucht dadurch straffrei auszugehen, indem er Vorwürfe gegen andere erhebt, um so Kronzeuge zu werden“. Schmid habe die Anschuldigungen gegen ihn einfach erfunden, wiederholt sich Kurz. „Meiner Ansicht nach sagt MMag Schmid im geheim aufgezeichneten Telefonat die Wahrheit und nicht in der Beschuldigtenvernehmen“, so Kurz“