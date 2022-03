Heute wird Thomas Schmid von den Korruptionsjägern verhört

Es ist das erste Mal nach der Hausdurchsuchung im Herbst 2019, dass die Oberstaatsanwälte und Schmid wieder aufeinandertreffen – aber bestimmt nicht das letzte Mal. Mehrere Stunden Aussage stehen Schmid bevor. Denn es existiert kaum eine Causa, wo der Ex-Generalsekretar im Finanzministerium nicht involviert ist: Inseratencausa (sie brachte Kurz zum Rücktritt), Steuer-Causa Siegfried Wolf (hier gab es einen Nachlass von über vier Millionen), ÖBAG-Bestellung (Schmid schnitt die offizielle Ausschreibung auf sich zu).

Anders formuliert, könnte man sagen: Die Korruptionsjäger machen Druck. Nach dem umfassenden Geständnis der Meinungsforscherin Sabine Beinschab, die vor allem ihre Mentorin, Ex-Ministerin Sophie Karmasin, belastete, gab es am Freitag den nächsten Paukenschlag: Die WKStA beantragte für Karmasin U-Haft wegen Tatbegehungsgefahr und der Richter gab dem Antrag statt. Erst in zehn Tagen kann Karmasin einen neuen Antrag auf Entlassung aus der U-Haft stellen. In Anwaltskreisen geht man davon aus, dass die WKStA vor allem in der Inseratencausa Fakten schaffen will. Im Fokus steht vor allem die Frage, war Ex-Kanzler Sebastian Kurz über die Manipulation der Umfragen und den damit mutmaßlich verbunden Inseratendeal mit Tageszeitung Österreich informiert.