Was die U-Haft für Ex-Ministerin Karmasin bedeutet

Sophie Karmasin. Die frühere Familienministerin sitzt seit gestern in Untersuchungshaft. Vorerst für 14 Tage. Was sind die Gründe für diese harte Maßnahme? Und was bedeutet es für die Ermittlungen gegen die ÖVP?

von Ida Metzger