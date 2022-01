Beinschab-Affäre: Diese weiteren Sinnlos-Studien bezahlte das Finanzministerium

Mit 18.000 Euro vergleichsweise günstig: Eine Studie zum Thema "Glücksspiel", erstellt 2018. Ja, sie bestätigt, Lotto ist das beliebteste Glücksspiel der Österreicher.

Offene Kosten in die Betrugsbekämpfungsstudie gepackt?

In einer andere Preiskategorie fällt wiederum eine Studie zur Betrugsbekämpfung für 61.740 Euro. In diese Studie sollte Beinschab laut Chatprotokollen sachfremde Aufwendungen für parteipolitische Umfragen einberechnen, in denen die ÖVP gut wegkommt. Thomas Schmid, seinerzeit Generalsekretär im Finanzministerium, schreibt an Beinschab: "Die Kosten für die offenen packst du dann in die Studie zur Betrugsbekämpfung rein".

Was kann die Umfrage inhaltlich? 51 Prozent der Befragten wünschen sich, dass das Thema Steuerbetrug stärker im Wahlkampf angesprochen wird. 49 Prozent sehen das anders. Fazit: "Steuerbetrugsbekämpfung ist ein Thema, das in der Bevölkerung spontan wenig Rolle spielt."