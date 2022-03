Erste interne Kritik an ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner

Nach nicht einmal drei Monaten ist nun auch schon innerparteilich erste Kritik aus den Bundesländern aufgetaucht – wobei die Wienerin doppelt gefordert wird. Die einen wollen einen aktiveren und schärferen Schlagabtausch mit der Opposition (teilweise auch den Grünen); die anderen wollen, dass in der Bundespartei wieder Ruhe einkehrt.

Diese Kritik hat dazu geführt, dass auf der politischen Gerüchtebörse bereits Änderungen an der Spitze des Generalsekretariats gehandelt worden sind. Dabei ist immer wieder ein Name aufgetaucht: Andreas Hanger. Der niederösterreichische Nationalratsabgeordnete erhielt zwar für seine Auftritte im vergangenen U-Ausschuss nicht immer Applaus. Dass er sich aber offensiv in die Polit-Arena geworfen hatte und dort auch Schläge einstecken konnte, rang vielen in der Partei Respekt ab.

Hanger winkt allerdings ab: „Das ist nur ein Gerücht.“ Er habe seine Rolle im Parlament und im U-Ausschuss. Er wisse um so manche Kritik aus den Ländern am Generalsekretariat, glaube aber daran, dass es Sachslehner gut machen werde. In der Lichtenfelsgasse selbst werden ebenfalls alle Personalveränderungen dementiert.