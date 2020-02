Eurofighter: Tanner droht Airbus mit Vertragsausstieg

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner legt in der Eurofighter-Causa nach: „Wie von Airbus vormals zugesagt, fordere ich eine vollumfassende Kooperation mit den Behörden der Republik bei der endgültigen Aufklärung der Eurofighter-Causa. Dies erwarte ich insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, wenn es um Personen und Organisationen geht, die Zuwendungen erhalten haben“, so Tanner, die weiter ausführt: „Nach 17 Jahren haben sich die Österreicherinnen und Österreicher endlich Wahrheit und Klarheit verdient“.