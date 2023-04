Erneut Debatte um Karfreitag: Evangelischer Bischof plädiert für Feiertag

Möchte man als Arbeitnehmer seinen "persönlichen Feiertag" am Karfreitag nutzen, so muss man dies drei Monate zuvor beim Arbeitgeber anmelden. Dann hat man Anspruch auf Urlaub an diesem Tag, den der Arbeitgeber nicht ablehnen kann. Einen zusätzlichen Urlaubstag gibt es dafür allerdings nicht. Diese Regelung - seit 2019 in Kraft - sei "von Anfang an ein Marketingschmäh" gewesen und werde kaum in Anspruch genommen, betonte Chalupka.

"Die theologische bzw. spirituelle Bedeutung des Karfreitags kann der Evangelischen Kirche ohnehin niemand nehmen", sagte der Bischof. Der Karfreitag als Feiertag sei aber auch ein Gedenktag gewesen, an "die schrecklichen Zeiten der Gegenreformation und des Unrechts an der evangelischen Minderheit. Diese war eine Zeit der Vertreibung und der Deportationen. Familien wurden zerrissen, Eltern deportiert, Kinder sollten in einem anderen Glauben erzogen werden." Das Gedenken daran habe in Österreich aber keinen Platz, kritisierte der Bischof.