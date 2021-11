Eine Geschichte des Scheiterns: Wie es zum vierten Lockdown kam

19. August 2021

In den Krisenstäben wird erstmals von einem Worst Case-Szenario gesprochen. Der Grund: In den Simulationsrechnungen potenzieren sich zwei gefährliche Entwicklungen: Der Impffortschritt und die zunehmende Verbreitung der extrem ansteckenden Delta-Variante.

Die Zahl der Impfungen ist gegenüber Juni um 85 Prozent gefallen, eine Durchimpfungsrate von zumindest 80 Prozent ist bis Ende September „kaum erreichbar“. Angesichts der extrem niedrigen Impfquote sei die „erneute Überauslastung von Intensivstationen“ im Herbst nicht auszuschließen, heißt es in einem Papier. Zugespitzt formuliert: Im Herbst droht wieder der Kollaps.

22. August 2021

Die ÖVP lädt zum Bundesparteitag. Der Kanzler sagt in seiner Rede, was auch der Gesundheitsminister seit Wochen predigt: Impfen ist der Weg aus der Pandemie. „Unser Ziel muss sein, dass mit dem Auf- und Zusperren Schluss ist.“ Die Impfzahlen sind weiter im Keller: An diesem Sonntag bekommen in ganz Österreich 3.429 Menschen ihren ersten Stich – und 16 (!) eine Booster-Impfung.

3. September 2021

Experten wie Dorothee von Laer und der Chef der heimischen Intensivmediziner, Walter Hasibeder, warnen vor einem vierten Lockdown. „Die Erwachsenen sollen sich verdammt noch einmal impfen lassen“, sagt die Virologin in der ZIB2.

16. September 2021

Der Anteil der Vollimmunisierten hält bei 59,49 Prozent. In Wien, der Steiermark und Kärnten werden erste elektive Eingriffe (neues Kniegelenk etc.) verschoben. Im Krisenstab steht in einem Positionspapier, dass der „fehlende Impffortschritt mit Schutzmaßnahmen ausgeglichen werden muss“. Es gehe nicht um ein Verhindern, sondern um ein „Abflachen der vierten Welle“.

Die Kommunikation der Regierung nach außen bleibt: Die Pandemie ist eine der Ungeimpften. Der Kanzler sagt in Interviews, dass sich ein Großteil der Erwachsenen „mit nichts mehr (gemeint sind die Schutzmaßnahmen, Anm.) auseinandersetzen muss“.