Kurz bekräftigt in NYC: "Kein Lockdown mehr für Geimpfte"

„Leute, die sich impfen lassen, werden nicht mehr in ihren Freiheiten beschnitten“, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview mit der Wiener Ubahn-Zeitung „Heute“. "Unser Zugang ist klar: So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig", zitiert das Medium den österreichischen Regierungschef.

Sollte im Laufe der vierten Welle jedoch die Notwendigkeit auftreten, nochmals Einschränkungen vorzunehmen, dann müsse das laut Kurz getan werden – "um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern". Diese werden aber nicht mehr jene Personen treffen, die sich ihre Covid-Impfung bereits geholt haben: "Die sind geschützt. Wenn es Einschränkungen braucht, dann für Ungeimpfte, um sie zu schützen. Lieber wäre mir, wir brauchen diesen Weg gar nicht gehen."