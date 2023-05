Edtstadler: "Herbert Kickl als Bundeskanzler ist für mich erschreckend"

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler macht aus ihren Ansichten über die FPÖ kein Hehl. "Die Vorstellung eines Herbert Kickl als Bundeskanzler ist für mich erschreckend", sagt die ÖVP-Politikerin im Interview mit der Kleinen Zeitung. Sie stellt sogar in Aussicht, unter Umständen auf ihr Ministeramt zu verzichten: "Für mich persönlich ist es nicht denkbar, mit Herbert Kickl in einer von ihm geführten Partei, die so agiert, zu koalieren."

Man müsse "die Menschen davon überzeugen, dass es die Kraft der Mitte braucht. Es braucht auch eine geeinte SPÖ, ob in der Opposition oder in der Regierung - und keine Partei wie die FPÖ, die eine Festung bauen und Österreich damit isolieren will".

➤ Mehr dazu hier: Aktuelle Sonntagsfrage: Ohne FPÖ ist Regierungsbildung kaum mehr möglich