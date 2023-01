Karoline Edtstadler über einen Schutzschirm für Beschuldigte

... über die geringen Kostenersätze bei einem Freispruch:

Dass Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache nach einem langen Verfahren diese Woche frei gesprochen worden ist und dafür – trotz seiner hohen Anwaltskosten – nur 3.000 Euro Schadensersatz bekommen hat, stört auch die Ministerin. "Die Justizministerin und ich sind uns in dem Punkt einig, dass es hier einen entsprechenden Kostenersatz geben muss, der es auch wert ist, so genannt zu werden. Die 3.000 Euro sind an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, wenn man weiß, was Verteidiger kosten", sagt Edtstadler. Dass die WKStA gegen den Freispruch von Strache wieder berufen hat, erzeugt bei ihr "ein komisches Gefühl".

... über ihren Ärger im Hinblick auf den U-Ausschuss:

Die Art und Weise, wie in den parlamentarischen U-Ausschüssen – zuletzt jener zur ÖVP-Korruption – agiert wird, hat Karoline Edtstadler als Tribunal bezeichnet. Sie steht weiter zu dem Begriff: "Ein Untersuchungsausschuss hat wichtige Funktion bei der parlamentarischen und politischen Kontrolle und Aufarbeitung. Was dort die Abgeordneten aber teilweise machen, ist tatsächlich etwas, das ich als Tribunal bezeichnen würde. Abgeordnete sind weder Richter noch Staatsanwälte. Und wenn ich mir aus der Entfernung anschaue, wie hier Fragen gestellt, wie hier Vorhaltungen gemacht werden, dann muss ich sagen, das ist absolut unwürdig."

Wer im U-Ausschuss vorgeladen werde, sei nur Zeuge, werde aber meist wie ein Beschuldigter behandelt. Edtstadler: "Gerade wenn jetzt das restaurierte Parlament wieder eröffnet worden ist, sollte man sich vielleicht überlegen, dass man zu einer würdevollen Befragung zurückkommt."