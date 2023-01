Neue Anti-Korruptionsregeln: Mandatskauf wird strafbar

Die Bundesregierung, genauer: Die beiden Ministerinnen Alma Zadić (Justiz) und Karoline Edtstadler (Verfassung), haben am Donnerstag Verschärfungen und damit den lange erwarteten "Lückenschluss im Anti-Korruptionsrecht" (@ Kanzler Nehammer) vorgelegt.

"Sie erinnern sich alle an das Ibiza-Video. Hier wurde ein Sittenbild offenbart, das viele Menschen zurecht abstößt. Die Politik hat ein Korruptionsproblem, das ist Gift für die Demokratie", sagte Zadić. Korruption breche das "Grundversprechen der Demokratie. "Nämlich, dass jeder zu gleichen Teilen an der Demokratie teilnehmen kann, und dass die Regeln für alle gleich gelten."

Was sind nun die neuen Schritte?

Mandatskauf wird strafbar

"Wir haben gesehen, dass Personen durch gekaufte Mandate ungerechtfertigten Einfluss auf die Politik nehmen wollen“, sagte Zadić. Oligarchen, die mit geheimen Zahlungen an Parteien herantreten, um Wunschkandidaten in den Nationalrat zu setzen, waren eines der Beispiele, die von den Ministerinnen gebracht wurden. Zadić: "Externe und nicht gewählte Akteure sollen so keinen Einfluss bekommen.