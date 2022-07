Das Unheil der Korruption

‚ÄěIt always takes two to tango‚Äú.

Rainhard Fendrich hat den herrlichen Tango bekannterma√üen leider mit Korruption zusammengebracht und ein ber√ľhmtes Lied daraus geschrieben: Tango Korrupti.

Schade f√ľr den Tango.

Korruption ist, wie wir alle wissen, eine toxische Verhaltensweise, die Volkswirtschaften ins Elend bringt, siehe Sri Lanka.

In meinen Anfangsjahren konnte ich bei meiner Arbeit in Afrika schmerzhaft miterleben, welches Unheil große und kleine Korruption erzeugt.