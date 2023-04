ÖVP-Ministerin Edtstadler: "Mehr Staat zu fordern ist ungerecht"

Für die SPÖ sei indes "eine soziale Eiszeit angebrochen", so Edtstadler. Und führt taxativ an, warum. Jedes fünfte Kind - so die SPÖ - lebe in Armut, Bildung sei Privilegierten vorbehalten und die 40 Stunden-Woche mache krank und unglücklich. "Das ist nicht nur falsch", so die ÖVP-Ministerin, sondern auch "verantwortungslos" in Zeiten des Arbeitskräftemangels.

Die kritisierten Parteien - SPÖ und KPÖ - hätten für diese "irreführenden Thesen" lediglich einfache Lösungen parat.