"Dunkle Seiten der Politik" - Sebastian Kurz stellt eigenes Buch vor

"Dunkle Seiten“ 240 Seiten umfasst das in der edition a verlegte, von Krone-Kolumnistin Conny Bischofberger geschriebene Buch, das ab 15. Oktober erhältlich ist. Darin, so heißt es seitens des Verlages, „spricht Kurz zum ersten Mal über die hellen und dunklen Seiten der Spitzenpolitik“ und erinnert sich an Treffen mit Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping wie an seine über zehn Jahre in der Innenpolitik. Seit dem Jahreswechsel ist Kurz Unternehmer und arbeitet u.a. für US-Tech-Milliardär Peter Thiel und mit Investor Alexander Schütz.