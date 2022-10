Sebastian Kurz investiert mit Alexander Schütz in Pflegeplattform

"Top-Pflegeprofis sind rar und die Drop-out Rate ist hoch", wird Niedermüller in der Aussendung zitiert. "Über HeldYn können Gesundheitsfachkräfte freiberuflich tätig werden, um selbst zu entscheiden, wann und wieviel sie arbeiten möchten - zu deutlich höherem Stundenlohn." Das Angebot starte, so Co-Gründerin Mérey, in Wien und biete zu Pflegenden die Möglichkeit, sich in den eigenen vier Wänden und außerhalb individuell versorgen zu lassen.