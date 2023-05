Doskozils Schlussoffensive: "ÖVP überlässt Kickl auch das Kanzleramt"

Am kommenden Mittwoch endet die Mitgliederbefragung der SPÖ über den künftigen Parteivorsitz. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beendete seine parteiinterne Werbetour am Freitag am Abend bei einer Veranstaltung in Gänserndorf mit rund 200 Teilnehmern und zog ein Resümee. Das gab Doskozils Team am Sonntag bekannt. Es

"Es geht ein Ruck durch die SPÖ"

Demnach habe Doskozil rund 20 Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten abgehalten und Kontakt zu mehreren tausend Mitgliedern, Bürgermeistern, Kommunalfunktionären und Gewerkschaftern quer durch das Bundesgebiet gehabt. "Es geht ein Ruck durch die Sozialdemokratie, es gibt eine neue Aufbruchsstimmung, die mich extrem zuversichtlich macht, dass wir gemeinsam wieder Wahlen gewinnen können", sagte Doskozil bei seiner Schlussveranstaltung.

