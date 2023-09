Diversion für Straches Ex-Fahrer: "Tobsuchtsanfall, wenn nicht bezahlt wurde"

In dem Verfahrenskomplex zur Spesen-Causa gab es ursprünglich 28 Beschuldigte - darunter auch Strache selbst sowie Ex-Leibwächter und Belastungszeuge Oliver R. (zur Erinnerung: Er hat die Ibiza-Affäre damals ins Rollen gebracht).

Gegen acht Personen wurden die Verfahren bereits eingestellt, in einem Prozess gab es - wie jetzt bei Michael N. - eine Diversion. Ein weiterer Prozess steht am 25. September in Korneuburg an.

