Die sieben Lehren aus der Nationalratswahl 2024

Obwohl Herbert Kickl und seine FPÖ seit Monaten bei den Umfragen den ersten Platz eingenommen hatten, klammerten sich seine Gegner doch an die Hoffnung, dass die Wählerinnen und Wähler in der Wahlzelle doch noch zurückschrecken und deshalb kein Kreuzerl bei den Blauen machen werden. Das war nicht der Fall. So sehr Herbert Kickl von anderen Parteien auch dämonisiert wurde, so sehr er als rechtsextremer Verschwörungstheoretiker abgekanzelt wurde, am Ende des Tages fand er dennoch genug Wähler, um auf dem ersten Platz zu landen.

Weit gefehlt. Die Grünen haben am Sonntag viel eingebüßt. Sie sind hinter die Neos gerutscht. In grünen Bezirken in Wien lag der Verlust bei vielen Prozentpunkten. Der Unmut über ihre Art zu regieren, dürfte ausschlaggebender gewesen sein als der Wunsch nach Politikern, die den Klimaschutz ernst nehmen. Wahrscheinlich haben sie es auch nicht geschafft, die Menschen auf ihrem Weg zu einer klimafreundlicheren Lebensweise mitzunehmen.

Als Ost-Österreich mit der Jahrhundertflut kämpft, wurde das von einigen Beobachtern als Turbo für die Grünen gesehen. Gerade das Hochwasser zeige, dass viel mehr gegen den Klimawandel unternommen werden muss, so der Tenor. Und am glaubhaftesten würden das die Grünen vertreten.

Mit Sorge wird deswegen in die Bundesländer Vorarlberg und Steiermark geblickt, wo heuer noch gewählt wird. In Vorarlberg konnte Landeshauptmann Markus Wallner zwar noch den ersten Platz behaupten, die FPÖ ist ihm aber sehr nahe gekommen. In der Steiermark hat die FPÖ nach der EU-Wahl nun auch bei der Nationalratswahl den ersten Platz im Land eingenommen. Womit es für ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler im November eng werden dürfte. Wenn nicht bereits der Zug in Richtung FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek abgefahren ist.

Auf Bundesebene hat die ÖVP mit Kanzler Karl Nehammer das Ziel, Erster zu werden, klar verfehlt. Nimmt man den Vergleich mit der Wahl 2019 her, dann war es an Prozentpunkte der größte Absturz, den die ÖVP in der Zweiten Republik verzeichnen musste.

Der parteiinterne Sieger ist Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. In der Bundeshauptstadt konnte er mit der SPÖ die bisherige Spitzenposition klar behaupten. In etlichen Bezirken haben die Roten sogar zugelegt. Weswegen es von ihm abhängen wird, wie die Sozialdemokratie in die Koalitionsverhandlungen geht. Er hat sich ja schon für eine Regierungsbeteiligung ausgesprochen und ist ein Gegner der Babler-Anhänger, wenn diese bloß eine wichtige Rolle in der Opposition wollen.

Dass Andreas Babler die SPÖ nur auf den dritten Platz führen konnte, wird intern für einige Diskussionen sorgen. Bereits heute treffen sich die Gremien, um dieses Abschneiden zu analysieren. Mit Sorge wird man die Ergebnisse in den roten Bundesländern Burgenland und Kärnten betrachten. In beiden Fällen ist die FPÖ als klare Nummer eins ins Ziel gekommen. Dazu kommt, dass sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Burgenland im Jänner einer Landtagswahl stellen muss.

5. Die Kluft zwischen Stadt und Land

Eines hat der Wahlsonntag deutlich gemacht: Die Kluft zwischen Stadt und Land ist größer geworden. Während im ländlichen Raum die FPÖ sehr stark zugelegt hat, ist das Ergebnis in Städten - vor allem in der Bundeshauptstadt Wien - nicht ganz so glorreich. Das liegt auch daran, dass am Land so manche in der Wiener Innenstadt geführte politische Debatte nicht nachvollzogen werden kann.

Nimmt man das Ausländerthema als Indikator her, dann ist der Widerstand gegen Migranten ungemein härter als Wien. Obwohl es am Land nur wenige Asylwerber gibt, die integriert werden müssen, während Wien den höchsten Anteil an Asylwerbern hat. Dennoch muss man die Ängste und Befürchtungen der Landbevölkerung ernst nehmen, sonst gibt es ein böses Erwachen - so wie an diesem Wahlsonntag.