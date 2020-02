Die Jungen der Koalition: "Utopien, raus aus der Politik"?!

Brauchen wir für Kinder, die nicht Deutsch können, Förderklassen?

Bauer: Ich glaube aus eigener Erfahrung, dass es nicht notwendig ist. Als ich neun Jahre alt war, bin ich ein halbes Jahr in Kanada in die Schule gegangen, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Ich konnte kein Wort Englisch, bin aber nicht in eine extra Klasse verfrachtet worden, sondern war gleichwertig mit den anderen in einer Klasse. Das hat mich motiviert, Teil dieser Gesellschaft zu werden.

Sachslehner: Bei dir klingt es so, als wäre unser politischer Ansatz, Kinder zu bestrafen, indem man sie separiert. Im Gegenteil: Man will ihnen das Deutschlernen erleichtern, indem man sie gezielt fördert. In dem Moment, wo sie es gut genug können, um dem Unterricht zu folgen,kommen sie in die reguläre Klasse.

Bauer: Ich finde es aber wichtig, dass Kinder mit Migrationshintergrund den Eindruck bekommen, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Mir hat es damals extrem geholfen, englischsprachige Freunde zu haben. So lernt man es wirklich.

Sachslehner: Ja, aber wenn man sich in einem Umfeld bewegt, das die Sprache selbst nicht kann, wird es schwierig.

Wie kann man älteren Zugezogenen helfen, die nicht mehr in die Schule gehen?

Bauer: Einerseits muss die Politik das Angebot an Deutschkursen schaffen, aber es geht auch um die Rahmenbedingungen. Viele wollen in die Kurse, können sich aber zum Beispiel das Öffi-Ticket nicht leisten.

Sachslehner: Ich glaube auch, dass man für Angebote für Frauen braucht, die kaum aus dem Haus kommen, weil sie die Kinder betreuen. Bei Integration ist aber der entscheidende Punkt: Man muss es wollen. Man kann in Wien durchaus so leben, dass man Deutsch nicht braucht. Den Menschen sollte klar sein, dass ihr Leben in Österreich eine ganz andere Qualität hat, wenn sie der deutschen Sprache mächtig sind und sie sich nicht isolieren. Es braucht von beiden Seiten eine Bereitschaft – von der Politik und den Betroffenen.