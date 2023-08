Deutscher Bundeskanzler Scholz kommt erstmals nach Österreich

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit wird Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem offiziellen Besuch nach Österreich kommen. Am 18. August empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) seinen deutschen Amtskollegen in Salzburg. Um die Mittagszeit ist eine Pressekonferenz vorgesehen.

Neben den bilateralen Beziehungen sollen aktuelle, europäische, internationale und wirtschaftspolitische Themen im Fokus der Gespräche stehen.

Bundeskanzler Nehammer wird auch die weitere Vorgehensweise der EU zum Kampf gegen die irreguläre Migration sowie innereuropäische Grenzkontrollen und die Funktionsweise von Schengen ansprechen.