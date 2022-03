Nehammer bei Scholz: Beziehungsstart im Krisenmodus

Man kann sich ausmalen, was es fĂĽr Ă–sterreichs Industrie bedeuten wĂĽrde, falls der deutschen die Energie ausgeht.

Gerade zu dem Zeitpunkt, als Scholz und Nehammer im deutschen Kanzleramt besprechen, wie man sich möglichst rasch von russischer Energie unabhängig machen kann, platziert der Lieferant die nächste Drohung: Ab „morgen“, lässt Putin wissen, wolle er Rubel für russisches Gas sehen.

Die beiden Kanzler bleiben cool. In den Verträgen steht, dass mit Euro oder Dollar bezahlt wird, also bleibt es bei Bezahlung in Euro, sagen Scholz und Nehammer.

Tatsächlich scheint Putins Drohung nur ein Bluff zu sein. Aber so genau weiß im Moment keiner, worauf der Kremlherr hinaus will.