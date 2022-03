Unsere zähe Energiewende

Wladimir Putins Angriffskrieg hat uns notgedrungen dazu gebracht, über unser Energiesystem nachzudenken.



Welche Schritte müssen wir in Europa und Österreich setzen, wenn das inzwischen nicht mehr Undenkbare passiert und Russland seine Energielieferungen stoppt? Die Situation ist dramatisch. Die Abhängigkeit Österreichs vom Gas aus Russland – fast 80 Prozent kommen von dort – kann nur langsam verringert werden, das ist die erste Erkenntnis, wie sich beim Trip von Kanzler Karl Nehammer und der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler nach Katar und Abu Dhabi zeigte. Die zweite Erkenntnis: Unser Strompreis ist direkt abhängig vom Gaspreis, weil die Regelung („merit order“) besagt, dass das teuerste Kraftwerk den Strompreis bestimmt. Und teuer sind derzeit vor allem die Gaskraftwerke.



Würde der Kreml den Gashahn abdrehen (und damit auf Milliardenzahlungen aus dem Westen verzichten), haben wir nur mehr für wenige Wochen Gas. Etwa ein Drittel des Erdgases verbrauchen 900.000 Haushalte, ein Drittel benötigt die Industrie, ein Drittel wird für die Stromproduktion verbrannt. Bei einem Gas-Lieferstopp würden die Gaskraftwerke zuerst abgedreht, im zweiten Schritt die Industrie. Und dann müssen wir hoffen, dass es eine europäische Solidarität gibt, diese hält und wir Gas aus dem europäischen Netz bekommen.



Wir müssen jetzt die Verfehlungen der vergangenen Jahrzehnte teuer bezahlen, wir haben eine rein fossile Inflation. Das neue Gesetz zur Gasbevorratung ist nur ein Notnagel. 40 Milliarden Euro wird allein die Energiewende im Strombereich kosten. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass unsere fossilen Energieimporte jährlich rund 10 Milliarden kosten. Doch der Bau von Windkraft- und PV-Anlagen sollte der einfachste Teil der Energiewende sein. Dann erst kommt die Mobilitätswende, schließlich kann in einem klimaneutralen Österreich kein Verbrennerauto mehr fahren. In der Industrie zeichnet sich derzeit noch kein Ersatz für Erdgas ab. Eine Wasserstoffstrategie haben wir nicht, das Projekt „H2EU+Store“ wollte Wasserstoff für Österreich in der Westukraine erzeugen. Dort, wo jetzt Bomben fallen.



Was es in dieser Notlage braucht, ist ein nationaler Kraftakt, für den Erneuerbaren-Ausbau wie für eine gigantische Sanierungsoffensive und Tausende Energieberater mehr, die das riesige Energiesparpotenzial rasch heben. Jede eingesparte Kilowattstunde Gas hilft jetzt.



Unfassbar ist nur, dass Österreich nicht nur kein Klimaschutzgesetz (Klimaneutralität 2040) und auch kein Erneuerbare-Wärmegesetz (raus aus Öl und Gas), sondern auch kein Energieeffizienzgesetz (Energie sparen) hat. Jede weitere Verzögerung der Koalitionsparteien ist inakzeptabel.