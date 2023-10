Deutsch: Zuwanderer derzeit "keine Bedrohung" für Juden

"Wir müssen verstehen: Hier geht es nicht um den historischen Kampf um irgendein Land", sagt Deutsch. Es gehe um den Kampf gegen die Hamas. Und hier müsse jeder vernünftige Mensch für Israel sein.

Und Deutsch ist überzeugt: "Israel wird diesen Krieg erfolgreich bestreiten." Denn Israel könne sich gar nicht leisten, den Krieg zu verlieren, sonst würde es nicht mehr existieren. Der IKG-Präsident ergänzt: Für Palästina zu demonstrieren, sei okay. Aber: Das Skandieren von Slogans wie "From the river to the sea", die Israel das Existenzrecht absprechen, gehöre untersagt.

"UNO skandalös"

Es könne nicht sein, dass die UNO Israel in ihrer neuen Resolution nun für seine "Gegenwehr" kritisiere, so Deutsch weiter. Nur 14 Staaten, darunter Österreich, stimmten gegen die Resolution. Tschechiens Verteidigungsministerin fordert nun sogar einen UN-Austritt ihres Landes.

"Mich hat diese klare Position Österreichs überhaupt nicht überrascht. Das ist eine menschliche Reaktion", sagt Deutsch, der UN-Generalsekretär António Guterres scharf kritisiert. Die UNO habe in den vergangenen Jahrzehnten Israel öfter verurteilt, als alle anderen Staaten zusammen: "Das was, die UNO hier vollzieht, ist wirklich skandalös."

Dabei sei eine Lösung in der aktuellen Situation ganz einfach: Würde sich die Hamas stellen und die Geiseln freilassen, wäre der Krieg sofort vorbei. Danach könnte man den Gaza-Streifen zuerst internationalen Behörden und dann einer Palästinenser-Behörde übergeben.