Anti-Israel-Demos: Nehammer will Strafen für alle Fahnen-Schänder

Jugendliche, die lachend und johlend die Israel-Fahne vom Stadttempel reißen, eine junge Frau, die dazu ein Maschinengewehr imitiert: Der Vorfall vergangene Woche in Wien war bei Weitem kein Einzelfall. In mehreren österreichischen Städten wurden Israel-Fahnen geschändet, in einigen EU-Staaten wurden auch schon welche öffentlich verbrannt.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will jetzt eine Lücke im Gesetz schließen: Zwar steht das Schänden von Hoheitszeichen ausländischer Staaten in Österreich unter Strafe – aber nur dann, wenn diese aus offizieller Verwendung stammen (siehe Kasten unten).

Privat angebrachte Fahnen im öffentlichen Raum – dazu zählen auch jene von Organisationen wie der Israelitischen Kultusgemeinde beim Stadttempel – fallen also nicht unter den Tatbestand; ebenso wenig, wenn jemand eine Israel-Fahne kauft und sie bei einer Demo zerstört.