Der qualvolle Covid-Tod: "Viele betteln regelrecht um ihr Leben"

Viele Ihrer Patienten hätte die Impfung vor dem Tod bewahrt. Wie geht es Ihnen damit?

Wir können mit dem Tod umgehen, aber die Masse wird mittlerweile bedrückend. Ich persönlich habe es dennoch aufgegeben, Ungeimpfte zu belehren oder zu überzeugen, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Es macht traurig, es erschöpft, es macht aggressiv.

Ein Argument der Impfgegner ist auch: Wir müssen alle einmal sterben.

Was ihnen nicht bewusst ist: Bis der Tod eintritt, durchleiden sie bei Covid einen langen Sterbeprozess. Der Tod ist ja nur das Resultat, die Frage ist immer, wie sterbe ich. Aufgrund von Covid gibt es zumeist kaum Besuchsmöglichkeiten, man ist alleine, man stirbt unter Umständen nur in Begleitung von Fremden. Schon vor der intensivmedizinischen Behandlung hat man Atemnot, hat Angst zu ersticken. Viele betteln dann regelrecht um ihr Leben, sagen, dass sie sich das alles nicht so schlimm vorgestellt haben, sie wünschen sich Erleichterung, später auch Erlösung. Dieses gewünschte Sterben ist uns aber weder ethisch, noch rechtlich möglich. Wird es schlechter, müssen wir akutmedizinisch eingreifen und die Atemfunktion übernehmen. Der erste Schritt ist die Intubation. Heißt: Ich bekomme einen Beatmungsschlauch in meine Luftröhre. Dann werde ich analgosediert, also in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Man hat nebenbei im Hals einen großen Katheter stecken, durch den kontinuierlich mehrere lebenserhaltende Medikamente verabreicht werden. Häufig wird über einen zweiten Venenkatheter eine Nierenersatztherapie durchgeführt, in der Nase eine Magensonde, um ernährt zu werden und im Anus ein Stuhlableitungssystem. Schlussendlich kommt man, wenn es eine Überlebenschance gibt, an eine Herz-Lungen-Maschine. Dabei werden zwei gartenschlauchdicke Schläuche in den Körper gestochen um den Gasaustausch aufrecht zu erhalten. Da es bei diesen ganzen Handlungen enorm wichtig wäre, dass der Patient an der Beatmungsmaschine das wenige Volumen, welches er noch umsetzten kann, selbständig atmet, sind diese Patienten in einem halbwachen Zustand – sofern möglich. Das bedeutet, dass sie durchaus einiges von ihrem Sterbensweg, der sich Wochen bis Monate zieht, mitbekommen. Wer das übersteht, dem stehen noch ein bis zwei Jahre Rehabilitation bevor, damit er einigermaßen wieder im Leben stehen kann.