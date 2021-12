Kein Wiener Modell ohne Föderalismus

Ein positives Beispiel war zuletzt Wien. Ohne Föderalismus hätte es das allseits bejubelte Wiener Krisenbekämpfungsmodell nicht gegeben – der Bund hätte auch in Wien die Pandemie vorschnell abgesagt. So blieb es für die Wiener Spaßbremsen bei einer Rüge durch die türkise Ministerin Elisabeth Köstinger.

Die große Corona-Lösung am Achensee

Als sich die Regierung im November trotz Hilferufe der Ärzteschaft nicht zu einem Lockdown durchringen konnte (der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein war dafür, die ÖVP dagegen) schafften die Landeshauptleute unter dem Vorsitz von Tirols Günther Platter am 19. November am Achensee eine große Lösung: harter, kurzer Lockdown, um die vierte Welle zu brechen und die Spitäler zu entlassen. Gleichzeitig Einführung einer Impfpflicht, um die Lockdown-Gefahr in Zukunft zu reduzieren.

Länderkonsens ist breiter

Neu an dieser Situation: Der frühere Kanzler Sebastian Kurz agierte meist streng nach der Parteilinie, die SPÖ ließ er außen vor. Nach seinem Rücktritt reden die ÖVP-Länder mit den SPÖ-Ländern, was einen breiteren Konsens ergibt: Das Papier zu Lockdown und Impfpflicht, das die Unterschrift der neun Landeshauptleute trägt, hielt Platter am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ in die Fernsehkameras.