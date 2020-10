Debatte der Klubobleute: Ohne Corona ging's auch diesmal nicht

„Das ist ein netter Versuch“, konterte Wöginger. Es gebe nun einmal viele Menschen in Wien, die sich eine Integrationspolitik und auch eine Sozialpolitik nach dem Leistungsprinzip wünschen, wie es die ÖVP bietet. "Wir sind für Haltungen und Werte gewählt worden. Etwa bei der Migrationspolitik", sagte er. Diesen Weg werde Blümel nicht verlassen, nachdem er dabei auch klar bestätigt worden sei.

Dass in der Stadtregierung alles beim Alten bleibt, wünscht sich Sigrid Maurer. Denn: "Beide Parteien, die in Wien regieren haben diese Wahl gewonnen", sagte sie. Die Klimakrise sei immer noch zu bewältigen und da seien die Grünen der verlässliche Partner, „damit die Stadt auch in 20 Jahren lebenswert ist". Auch im Bund sei man mit der ÖVP in einer Koalition und habe „ordentliche Klimapolitik“ gemacht – das liege allerdings hauptsächlich an den Grünen. Das klare Ziel müsse nun sein, auch in Wien wieder in eine Koalition einzutreten, „weil die Grünen die treibende Kraft in Richtung Zukunft sind und sicherstellen, dass die Stadt klimafit wird“.