Verschmutzer zur Kasse bitten, Subventionen streichen: Was der Klimarat empfiehlt

93 Empfehlungen sind das Ergebnis der Beratungen des österreichischen Klimarates. Seit Jänner tagten anfangs einhundert, zum Schluss noch 88 Klimaräte, um Maßnahmen zu erarbeiten, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden könnte.



Faktisch sind wir von dem Ziel sehr weit entfernt. Österreich emittiert in etwa gleich viel Treibhausgase wie 1990. Bis 2030 müssen die Emissionen halbiert werden, dazu hat Österreich sich innerhalb der EU bereits verpflichtet. Es bleiben also nur mehr siebeneinhalb Jahre für diese erste Monsteraufgabe.



Die 93 Empfehlungen sind in insgesamt sechs Kapitel eingeteilt: Energie, Konsum und Produktion, Ernährung und Landnutzung, Wohnen, Mobilität und Allgemeines.



Es gibt übrigens keine Empfehlung, die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von derzeit 130 km/h zu reduzieren, lediglich auf Landstraßen gibt es die Empfehlung für 90 km/h. Das wurde diskutiert, es zeichnete sich aber keine klare Mehrheit ab.



Highlights aus den Empfehlungen (Auswahl)