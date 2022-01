Wie die 100 Klimaräte ausgesucht wurden

Helmut S. liebt Langlauf, ist Gemeinderat in Niederösterreich und arbeitet bei den Bundesbahnen. Anne H. mag Backen, Kochen und Freunde treffen und geht in Wien zur Schule. Gerhard E. aus Wörthern ist pensionierter Schlossermeister, er restauriert gerne Antiquitäten und reist gerne. Ingrid S. kommt aus Telfs in Tirol, liebt die Natur, Radfahren und Fotografieren und arbeitet als Verkäuferin. Martin R. aus Bregenz ist Techniker, ein leidenschaftlicher Konzertgänger und Wanderer. Caglar P. aus St. Gilgen schreibt gerne Gedichte, Heinz-Werner S. aus Lafnitz in der Steiermark ist Techniker – und ein Bücherwurm.

Sieben von einhundert Österreichern, die als Bürgerräte nun Geschichte schreiben, beim ersten Klimarat im Auftrag des Klimaministeriums. Start war am Wochenende 15./16. Jänner 2022 in Wien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre Alltagserfahrungen und Ideen einbringen und gemeinsam Maßnahmen vorschlagen, um Österreich klimafreundlicher zu gestalten. Ein professionelles Moderationsteam und 15 ausgezeichnete Forscher aus allen Disziplinen –von den Klimatologen bis zu Volkswirten - begleiten sie dabei. Die Ergebnisse werden anschließend der österreichischen Bundesregierung übergeben.