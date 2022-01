Das kaputte Gaspedal der Energiewende

Gefordert werden etwa eine Beschleunigung und bessere Strukturierung des Genehmigungsverfahrens, eine Effizienzsteigerung durch Digitalisierung oder ein übersichtlicher, gut aufbereiteter Zugang zu wichtigen Informationen.

Es geht aber nicht nur um gefährdete Tiere, die solche Projekte verhindern können: Im UVP-Verfahren haben freilich auch Nachbarn, Standort- als auch die Nachbargemeinde, Bürgerinitiativen und eine große Zahl an Umweltorganisationen Parteienstellung. Sie können also jederzeit Einwendungen oder Beschwerden im Verfahren vorbringen – was besonders bei Stromleitungs-, Windkraft- als auch Fotovoltaikprojekten in den vergangenen Jahren zu teils immensen Verzögerungen geführt hat. „Es gibt fast kein Ausbauprojekt, das bei uns nicht beeinsprucht worden ist“, erklärt Stefan Zach von der EVN.

Energieministerin Leonore Gewessler ist das Problem wohl bekannt. Sie hat im Herbst 2021 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Verfahren effizienter machen soll. Dort sind neben Ministeriumsmitarbeitern auch Vertreter von UVP-Behörden der Bundesländer vertreten, zudem noch ein Vertreter des Bundesverwaltungsgericht, Anwälte von Projektwerbern, eine Landesumweltanwältin, ein Standortanwalt, zwei Projektplaner, als auch Vertreter von Ökobüro und Umweltdachverband. „Aktuell wird der Endbericht erstellt, der im Februar auch mit einer großen Runde an Stakeholdern diskutiert werden soll“, sagt Gewessler.