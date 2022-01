Was Österreich beim Klimaschutz von Dänemark lernen kann

Sowohl Dänemark als auch Österreich sind vergleichsweise reiche Länder mit hohem Konsumniveau und Ressourcenverbrauch. Die dadurch pro Kopf verursachten Emissionen sind in beiden Ländern trotzdem leicht unter dem OECD-Schnitt (siehe Grafik). Auch hier fällt allerdings auf, dass Dänemark stark reduziert hat, während sie in Österreich, wenn auch auf einem relativ niedrigen Niveau, weitgehend stabil geblieben sind.

Hohe Akzeptanz und hohe Investitionen

Sowohl Dänemark als auch Österreich haben sich ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Ob diese erreicht werden können, hängt auch davon ab, wie stark die Bevölkerung mitzieht.

Während Klimaschutzziele in Österreich zwar generell unterstützt werden, treffen konkrete Projekte oftmals auf erbitterte Widerstände. In Dänemark ist die Akzeptanz – und das generelle Vertrauen in die Politik – höher. Für Jørgen Elmeskov vom dänischen Klimarat liegt das daran, dass unabhängige Institutionen in Dänemark gut etabliert sind. Da sie ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen, hat ihre Stimme auch politisch Gewicht. Zwar gebe es auch in Dänemark Kritik an neuen Infrastrukturprojekten. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, werde sie aber meist akzeptiert und nicht eingeklagt.

Vertrauen sollen auch massive Investitionen in Leuchtturmprojekte erzeugen. So soll beispielsweise die Stadt Aarhus ein neues, nachhaltiges Fernwärmesystem bekommen. Die zugehörige Geothermieanlage wird nach Angaben des Betreibers die größte in der EU. In der Nordsee baut Dänemark eine künstliche Energieinsel. Sie soll 28 Milliarden Euro kosten und im Endausbau bis zu zehn Millionen Haushalte mit Windstrom versorgen.