Grüner Wohnen: Was die Energiewende zu Hause kostet

Leistbarkeit

In Österreich gibt es laut Statistik Austria knapp vier Millionen Haushalte. Etwa die Hälfte der Häuser und Wohnungen hat Sanierungsbedarf, bis spätestens 2040 brauchen 1,6 Millionen eine neue, klimaschonende Heizung. Das Median-Nettoeinkommen eines österreichischen Haushalts beträgt 39.549 Euro pro Jahr. Die Hälfte hat also weniger zur Verfügung, ein Viertel weniger als 24.456 Euro (2.038 Euro pro Monat). Viele der Investitionen für die Energiewende entsprechen hier also etwa einem halben oder gar ganzen Jahreseinkommen. Sofern man nicht auf ein bestehendes Vermögen zurückgreifen kann, bedeutet das also auch bei längerfristiger Finanzierung eine erhebliche Anstrengung.

Die Vermögen sind in Österreich allerdings deutlich ungleicher verteilt als die Einkommen. Während die reichsten 10 Prozent über etwa 60 Prozent verfügen, liegt der Median bei 83.000 Euro – wohlgemerkt inklusive etwaigem Auto. Auch bei vielen Wohlhabenderen besteht das Vermögen oftmals zum Großteil aus der selbst bewohnten Immobilie und steht also nicht für Konsum oder Investitionen zur Verfügung.