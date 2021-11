Milliardengeschäft Fotovoltaik: Wer am Ausbau verdient

33 Millionen Module

„Für die Produktion von einer TWh Strom pro Jahr ist in etwa eine installierte Kapazität von einer Million Kilowatt (kW) Spitzenleistung notwendig“, so Christian Mikovits von der Universität für Bodenkultur (Boku) zum KURIER. Moderne Module haben eine Spitzenleistung von 350 Watt. Drei davon haben also ein kW, so der Experte weiter. Für eine Strommenge von einer TWh pro Jahr braucht es demnach, salopp gerechnet, 3 Millionen Module mit je 350 Watt. Für das Ausbauziel von 11 TWh bis 2030 wären es also 33 Millionen Module.