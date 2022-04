Klimaräte als Politiker-Albtraum

Bereits zum vierten Mal kamen die hundert Bürger des ersten österreichischen Klimarates an diesem Wochenende zusammen. An den ersten drei Wochenenden im Jänner, Februar und März gab vor allem die Wissenschaft den Ton an, die Bürger wurden von Forschern aus allen Bereichen – Ökologie, Wirtschaft, Energie, Konsum, Mobilität – intensiv informiert über Staus quo, Problemstellungen und Lösungsansätze. Kurzum: Die Klimaräte sind nun der Albtraum für Politiker – Bürger aus allen Lebensbereichen, die wissen, was Sache ist, und was alles nicht passiert.