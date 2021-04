Das ist Österreichs erste Regimentskommandantin

Vorigen Monat aus dem Afghanistan-Einsatz zurück und am Freitag aus den Händen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Gratkorn bei Graz das Ernennungsdekret zur neuen Chefin des Versorgungsregiments 1 erhalten - Oberstleutnant Jasmine Krutzler ist somit die erste Regimentskommandantin Österreichs. Als Role Model in der Auslage sieht sie sich nicht. Höchstens, "wenn mehr Frauen in Führungspositionen kommen, dann ja."

Krutzlers Vorgänger, Major Oliver Jäger-Sunstenau, sprach am Freitag von einer wegen Corona "etwas eingeschränkten Kommandoübergabe" in der Hackher-Kaserne in Gratkorn, dem Standort des Versorgungsregiments (VR) und des Miliz-Versorgungsbataillons. Jäger-Sunstenau hatte kurzfristig im Herbst das Kommando übernommen - Krutzler war schon seit 1. September 2020 zur Kommandantin bestellt, war zu diesem Zeitpunkt aber noch in Afghanistan. Der Major wechselt nun in den Stab des Kommando Streitkräftebasis in Graz zurück.

"Ausgesprochen erfahrene Soldatin"

Verteidigungsministerin Tanner hob wie Jäger-Sunstenau hervor, als wie wichtig sich die Versorgungstruppe des Bundesheeres in den Corona-Monaten erwiesen hätten. Dies habe begonnen mit der Unterstützung im Bereich Lebensmittelversorgung, Lagerhaltung und Postverteilung. "Dazu kam noch das Verteilen von Masken und Desinfektionsmittel an die Gesundheitsbehörden, die Verteilung von einer Million Selbsttests in steirische Bezirkshauptstädte", sagte die Ministerin. All dies geschehe oft unbemerkt, sei aber essenziell. "Nun übernimmt eine ausgesprochen erfahrene Soldatin diese Führungsaufgabe. Optimalste Voraussetzungen bringt sie mit, sie kennt die Bedürfnisse der Kampftruppe und die Anforderungen an die Logistik", sagte Tanner.

Krutzler selbst stellte in ihrer Ansprache als Regimentschefin ihre Soldaten in den Mittelpunkt: "Sie sind der zentrale Teil des Regiments." Die Kommandoübergabe sei nicht nur ein Ereignis für sie, sondern auch "für das Bundesheer, es ist ein Meilenstein in Gleichstellung von uns Truppenoffizierinnen". Sie führe gerne Menschen, sie treffe gerne Entscheidungen und sie wolle ein Vorbild für ihre Umgebung sein. Treue und Handschlagqualität verlange sie von anderen und von sich selbst. "Respekt, Loyalität und Vertrauen können nicht befohlen werden."