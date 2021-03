Bundesheer setzt sieben Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils

"Wir sind am richtigen Weg, aber das Ziel haben wir noch lange nicht erreicht. Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns", sagte Tanner bei der Präsentation am Dienstag. Frauen sowie Soldatinnen sollen vermehrt für die Ausbildung als Informationsoffizier angeworben werden und bei Rekrutierungsmaßnahmen helfen. Tanner sieht diese Maßnahmen als einen wichtigen Schritt, um Frauen für den Soldatinnenberuf zu gewinnen: "Soldatin zu sein bedeutet, eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit auszuüben. Wir bieten laufend Schnupper- und Informationstage für interessierte Frauen an." Die Ministerin möchte außerdem mit der Weiterführung der Maßnahmen und Verbesserungen des Berufes Soldatin "die Anzahl der Soldatinnen beim Bundesheer kontinuierlich und nachhaltig steigern".

Neueinsteigerinnen-Programm

Seit 2004 bietet das Bundesheer regelmäßig Vorbereitungstage oder -wochenenden sowie Schnupper- und Karrieretage an. Um junge Soldatinnen zu fördern und zu unterstützen, bietet das Heer weiters ein spezielles Mentorinnen-Programm: "Neueinsteigerinnen" sollen von einer ausgebildeten Mentorin, einer Soldatin, in ihrer Ausbildung begleitet werden.

2020 wurde das Referat für "Angelegenheiten der menschlichen Sicherheit mit Bezug auf Einsätze" im Verteidigungsministerium implementiert. Ein Schwerpunkt des Referates ist, den Soldatinnenanteil und die Auslandeinsatzverwendung von Frauen zu erhöhen. Das Verteidigungsministerium ist aber auch Teil einer interministeriellen Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen "Frauen, Frieden und Sicherheit". Im Rahmen der Resolution und mit dem Ziel, eine gesteigerte Präsenz weiblicher Soldaten im Auslandseinsatz zu erreichen, wurde bei NATO-Einsätzen die Funktion der "Gender Advisor" eingeführt. In den Jahren 2019 und 2020 entsandte das Bundesheer erstmals zwei Soldatinnen in dieser Funktion ins Ausland (KFOR, MINUSMA). In den letzten zwei Jahren befanden sich durchschnittlich 27 Frauen monatlich im Auslandseinsatz - in Funktionen wie Militärärztin, Stabsoffizier oder "Military Observer".

Zur Steigerung des Frauenanteils startet das Österreichische Bundesheer mit Ende April zusätzlich zum Girls Day eine Frauenwerbekampagne.