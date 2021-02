Tanner rüstet die Panzer auf

Das österreichische Bundesheer arbeitet weiter daran, Investitionsrückstände der vergangenen Jahrzehnte aufzuarbeiten. Neben den bereits im Budget 2021 abgebildeten je 25 Mio. Euro für ABC-Abwehr, Sanitätsdienst, Terrorbekämpfung, Katastrophenschutz und Drohnenabwehr soll künftig auch wieder Geld in die seit den späten 1990er-Jahren vernachlässigten Leopard- und Ulan-Panzer gesteckt werden, hieß es in einer Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag.

Wie Generalstabschef Robert Brieger ausführte, gibt es den Auftrag der Ministerin, den Sachstand aufzuarbeiten und die Modernisierung dieser Truppe unverzüglich einzuleiten. Zielsetzung sei eine Lebensdauerverlängerung bis 2040. Dies geschehe, betonte Brieger, durchaus im Einklang mit dem Regierungsprogramm, denn dort sei die Stärkung der Brigaden als eine Zielsetzung ausgewiesen.