Das hätte niemand hören sollen: Die größten Mikrofon-Fauxpas

Ronald Reagan

Auch die Ansprachen eines US-Präsidenten müssen geprobt werden. Dies tat Ronald Reagan am 11. August 1984. Genau ans Skript dürfte er sich dabei aber nicht gehalten haben: „Meine amerikanischen Mitbürger, ich bin erfreut, Ihnen heute mitteilen zu können, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, welches Russland für immer für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in fünf Minuten.“ Die Tonaufnahme kam wenig später an die Öffentlichkeit - Reagan, so wurde berichtet, musste sich mit rotem Kopf für das „Versehen“ entschuldigen.

George W. Bush

Reagan sollte nicht der einzige US-Präsident bleiben, der sich dank eines laufenden Mikrofons blamierte: Auch George W. Bush passierte im Wahlkampf 2000 ein peinlicher Fehler. Vor einem laufenden Mikrofon, das er nicht bemerkt hatte, bezeichnete er einen Reporter der „New York Times“ als „major league asshole“ (dt. ein Arschloch der Sonderklasse). Geschadet hat es Bush nicht. Er gewann die Wahl zum 43. Präsidenten der USA - allerdings nur knapp.

Donald Trump

Wenn wir schon bei US-Präsidenten sind, so darf in dieser Aufzählung der unbestrittene König der Fettnäpfchen nicht fehlen: der amtierende US-Präsident Donald Trump und sein berüchtigter Satz „Grab 'em by the Pussy!“.

Das kam so: Im Jahr 2005 unterhielt er sich vor der Sendung mit Moderator Billy Bush von „Access Hollywood“. Dabei lief das Mikrofon allerdings schon beim Umziehen. Mit größtmöglicher Matcho-Attitüde verkündete Trump: „Ich werde automatisch zu schönen Frauen hingezogen, ich fange einfach an, sie zu küssen. Ich frage sie nicht einmal. Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie dich. Du kannst alles machen. Ihnen an die Pussy greifen.“