Politik-Aufreger: Kritik an Verfahrensrichterin: „Die geht ma am O…“

Gestern kam dann Finanzminister Gernot Blümel. Wieder eskalierte die Situation. Blümel wechselte seine Aussagetaktik zwischen Erinnerungslücken und ausschweifenden, aber inhaltsleeren Antworten.

Das ging so lange, bis Neos-Frontfrau Stephanie Krisper um 11.20 Uhr der Kragen platzte. „Im BVT-U-Ausschuss ist der Verfahrensrichter in solchen Situationen eingeschritten und hat die Aussagepersonen ermahnt, die Frage konkret zu beantworten. Frau Verfahrensrichterin, bitte jetzt!“, so der Appell von Krisper an Ilse Huber.

Allerdings vergebens. Wenige Minuten später gab es den nächsten Crash. Krisper wollte wissen, ob Blümel persönliche Wahrnehmungen zu den Strafermittlungen gegen ÖBAG-Chef Thomas Schmid habe. „Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun?“, so Huber. Es folgten zähe Geschäftsordnungsdebatten. Bis Krisper vergaß, das Mikrofon auszuschalten, und ihr der Satz rausrutschte: „Die geht ma am Oasch.“

Ein Raunen ging durch dem Medienraum. Hatte die Neos-Frontfrau das jetzt wirklich über die Richterin gesagt? Krisper zog via Twitter zurück: Mit ihrem emotionalen Ausbruch habe sie die Diskussionen und den Befragungsablauf, aber nicht die Verfahrensrichterin gemeint.