U-Ausschuss: SPÖ will Blümel wegen Falschaussage anzeigen

Blümel wird nun zu SMS-Nachrichten zwischen Sebastian Kurz und Heinz Christian Strache gefragt. FPÖ-Mann Hafenecker will wissen, welche schriftlichen Zusagen (sie kommen in den SMS vor, Anm.) genau gemeint sind. Blümel weiß es nicht. Warum in den Akten kein einziges SMS zwischen ihm, Blümel, und Strache enthalten ist, kann Blümel nicht erklären.

Vom Ibiza-Video hat der Minister am Tag der Veröffentlichung oder am selben erfahren, sagt er.

An Gesprächen, bei denen es um den Verkauf der Kronen Zeitung gegangen sein könnte, hat Blümel laut eigenen Aussagen nie teilgenommen.

Hafenecker spricht jetzt - wieder - die "Sechserrunde" (Gesprächsrunde zu Hause beim Kanzler, Anm.) an. Er will wissen, ob Strache und Kurz bei diesen Treffen beim Rauchen am Balkon miteinander gesprochen haben. Blümel hält das für durchaus plausibel - "Es ist nichts Ungewöhnliches in einer Regierung, wenn Kanzler und Vizekanzler miteinander sprechen."